Serdar Dursun, sakatlanan Joao Pedro'yu unutmadı

Fenerbahçe'nin Villarreal ile oynadığı hazırlık maçında penaltıdan golünü kaydeden Serdar Dursun, Rayo Vallecano maçında sakatlanan takım arkadaşı Joao Pedro'yu unutmadı.

Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arayı değerlendiren Fenerbahçe, Rayo Vallecano'nun ardından Villarreal'le de hazırlık maçı yaptı.

Mücadelenin 31. dakikasında kazanılan penaltıdan beraberlik golünü atan Serdar Dursun, önceki maçta sakatlanan Joao Pedro'yu unutmadı.

Serdar penaltıdan golünü attı

Alioski'nin ortasında yerde kalan Serdar Dursun penaltı kazandı. Topun başına geçen futbolcu, kendisine has stiliyle vuruşunu yaptı. Fenerbahçe Serdar'ın bu golüyle durumu 1-1 yaptı.

Joao Pedro'nun formasını tribünlere gösterdi

Serdar Dursun, golden sonra Rayo Vallecano maçında sakatlanan İtalyan futbolcu Joao Pedro'yu unutmadı. Gol sevincinin ardından kenara gelen oyuncu, Joao Pedro'nun formasını alıp, tribünlere gösterdi.