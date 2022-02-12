Serdar Dursun kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'de Giresunspor'a karşı ikinci yarıda oyuna giren Serdar Dursun 12 dakika sonra sakatlandı ve dışarı çıktı.

Süper Lig'de Giresunspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Serdar Dursun yalnızca 12 dakika görev yapabildi.

Maça yedek kulübesinde başlayan Serdar Dursun ikinci yarının başında Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil oldu.

Oyuna girdikten sonra elmacık kemiğine darbe alan Serdar Dursun kenar yönetimine işaret yaptı.

Kenara gelirken İsmail Kartal’ın yardımcıları Serdar’a kendini biraz denemesini söyledi. O sırada İsmail Kartal, oyuna girmesi için Berisha’yı çağırdı.

OYUNDAN ÇIKMAK İSTEMEDİ

Bu konuda İsmail Kartal ve yardımcıları arasında anlaşmazlık ve ufak bir tartışma yaşandı.



Serdar Dursun, oyundan çıkarken kendini iyi hissettiğini çıkmak istemediğini söyleyerek tepki gösterdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yerini Berisha'ya bırakan Serdar Dursun elmacık kemiğinde kırık şüphesiyle hastaneye götürüldü.