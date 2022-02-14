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Serdar Dursun özel maskeyle oynayacak

Serdar Dursun özel maskeyle oynayacak

Elmacık kemiğinde çökme yaşayan ve ameliyat olan Serdar Dursun'un özel maske ekipmanıyla hafta içinde oynanacak olan Slavia Prag karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.