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Serdar Dursun özel maskeyle oynayacak
Elmacık kemiğinde çökme yaşayan ve ameliyat olan Serdar Dursun'un özel maske ekipmanıyla hafta içinde oynanacak olan Slavia Prag karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.
- Haber Merkezi
- 14.02.2022 - 17:39
Fenebahçe'nin ligde oynadığı Giresunspor maçında sakatlık yaşayan Serdar Dursun Slavia Prag maçında oynayabilecek.
Elmacık kemiğinde çökme yaşayan ve ameliyat olan tecrübeli futbolcu UEFA Konferans Ligi'ndeki maçta özel bir maskeyle sahada olabilecek.
22 MAÇTA 8 GOL
Giresun maçında yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkmak istemeyen 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe'de 22 maçta 8 kez fileleri havalandırdı.
Fenerbahçe ile Slavia Prag, 17 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.