Serdar Dursun rekabetten korkmuyor

Fenerbahçe'de golcü futbolcu Serdar Dursun, transfer döneminde kaliteli bir golcünün alınma ihtimalinden endişe etmiyor.

Tecrübeli forvet, Bundeslia 2’nin gol kralı olarak geldiği Fenerbahçe ’de 33 maçta 15 gol atıp, 4 asist yapmıştı.

Serdar Dursun, transfer döneminde kaliteli bir golcünün alınma ihtimalinden endişe etmiyor.

“Şampiyonluk için çok çalışacağım”

Performansıyla Milli Takım ’a çağırılan Serdar, “Ben her zamanki gibi çok çalışıp, formayı almak için elimden geleni yapacağım. Geride kalan sezonda bunun meyvesini topladım. Taraftarımız da bana çok destek oldu. Her 124 dakikada bir gol attım. Yeni sezonda şampiyonluk için yine çok çalışacağım.” ifadelerini kullandı.