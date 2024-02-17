Serdar Dursun: Şampiyon olmak istiyoruz Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun, Rizespor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Rizespor'u 3-1'lik skorla geçti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Serdar Dursun, "Özel bir andı. 5-6 ay sonra geri döndüm, skoru buldum. İnanılmazdı. Allah büyük. Çok şükür nasip oldu. Daha önemlisi bugün geri dönmek için iyi sinyal verdik. Çok haklı bir galibiyet aldık. Taraftara armağan olsun" dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı: