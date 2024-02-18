Serdar Dursun, şükür namazı için Eyüp Sultan Camii'nde Fenerbahçeli Serdar Dursun, Rizespor'a attığı golden sonra şükür namazı için Eyüp Sultan Camii'ne gitti.

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Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaştığı ve rakibini 3-1 yendiği maçta ilk kez forma giyen Serdar Dursun, fileleri havalandırmayı başardı.

Milli futbolcu sezon başında Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e transfer olmuş, 2. transfer tescil döneminde kiralık olarak yeniden sarı-lacivertli takıma katılmıştı.

Beraberlik golünü kaydetti

Teknik Direktör İsmail Kartal, Rizespor maçı kadrosuna dahil ettiği Serdar'ı maçın 46. dakikasında sahaya sürdü.

32 yaşındaki forvet, müsabakanın 48. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin ortasında takımı adına beraberlik golünü kaydetti.

Rizespor'a karşı son 3 maçta 7. golünü kaydetti

2021-2022 sezonunda Rizespor'a karşı iki lig maçında da hat-trick yapma başarısı gösteren Serdar Dursun, Karadeniz ekibine karşı Fenerbahçe forması altında son 3 maçta 7 gole imza attı.

Eyüp Sultan Camii'ne gitti

Tecrübeli futbolcu, takımının geri dönüşüne büyük pay sahibi olurken karşılaşmanın ardından soluğu Eyüp'te aldı.

Gece geç saatlerde Rize'den Fenerbahçe kafilesiyle birlikte İstanbul'a gelen Serdar Dursun, kaydettiği gol sonrasında şükür namazı için Eyüp Sultan Camii'ne gitti.

Milli oyuncuyu gören futbolseverler ise Serdar'la fotoğraf çektirerek bu anları sosyal medyadan paylaştı.