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Serdar Dursun verdiği yanıtla güldürdü

Serdar Dursun verdiği yanıtla güldürdü

Serdar Dursun, bir muhabirin, "Lakabın Dursunaldo. Sence Messi mi Ronaldo mu?" diye yönelttiği soruya, "Tarzım Zlatan. Ama en iyisi Messi. Ronaldo da harika" cevabıyla keyifli anlar yaşattı.