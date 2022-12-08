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- Serdar Dursun verdiği yanıtla güldürdü
Serdar Dursun verdiği yanıtla güldürdü
- Haber Merkezi
- 08.12.2022 - 11:16
- Güncelleme : 08.12.2022 - 11:23
Fenerbahçe, hazırlık maçlarına kaldığı yerden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, üçüncü hazırlık maçından da galip çıkmayı başardı.
Rayo Vallecano ve Villarreal'i mağlup eden Fenerbahçe, Alanyaspor'u da 4-2'lik skorla mağlup etti.
Pedro'nun sakatlığı Serdar'a yaradı
Pedro'nun sakatlanmasından sonra formayı kapan Serdar, gösterdiği performansla dikkat çekti.
Tecrübeli forvet, Alanya maçında 2 gol atıp 1 de asist yaptı. Serdar, penaltı atışından da yararlanamadı.
"Stilimi soruyorsanız Ibrahimovic daha yakın"
Taraftarların 'Dursunaldo' lakabını taktığı Serdar, "Messi mi Ronaldo mu?" sorusuna verdiği cevapla basın mensuplarını güldürdü.
Serdar Dursun, "Benim stilimi soruyorsanız Ibrahimovic daha yakın. Dünyanın en iyisi dersen Messi derim. Ronaldo da muhteşem bir oyuncu." diyerek keyifli anlar yaşattı.
Serdar Dursun verdiği yanıtla güldürdü VİDEO