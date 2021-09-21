Euro
10.1282
-0.32%
Dolar
8.6309
-0.39%
Altın
489.07
-0.51%
Borsa
1.402
0.71%
Bitcoin
375.228
-4.64%
EXEN Coin
22.52
-1.22%
22ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 22 C

    Serdar Dursun yakında dönüyor

    Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Serdar Dursun, sakatlığının ardından takıma geri dönmeye hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2021 - 10:24
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 11:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Serdar Dursun yakında dönüyor

    Ligin ilk haftasındaki Adana Demirspor maçında şanssız bir sakatlık geçiren ve omzunda kırık meydana gelen Serdar Dursun, geri dönmek için sabırsızlanıyor.

    YAKINDA HAZIR DURUMA GELİYOR

    Teknik heyetin verdiği bireysel programı harfiyen uygulayan başarılı forvet, Milli aradan sonra hazır duruma gelecek. Öyle ki Giresun, Hatay ve Kasımpaşa maçlarının ardından liglere 2 hafta ara verilecek. Serdar’ın, 17 Ekim’deki Trabzonspor mücadelesine yetişmesi planlanıyor.

    Serdar Dursun yakında dönüyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir