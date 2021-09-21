Serdar Dursun yakında dönüyor

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Serdar Dursun, sakatlığının ardından takıma geri dönmeye hazırlanıyor.

Ligin ilk haftasındaki Adana Demirspor maçında şanssız bir sakatlık geçiren ve omzunda kırık meydana gelen Serdar Dursun, geri dönmek için sabırsızlanıyor.

YAKINDA HAZIR DURUMA GELİYOR

Teknik heyetin verdiği bireysel programı harfiyen uygulayan başarılı forvet, Milli aradan sonra hazır duruma gelecek. Öyle ki Giresun, Hatay ve Kasımpaşa maçlarının ardından liglere 2 hafta ara verilecek. Serdar’ın, 17 Ekim’deki Trabzonspor mücadelesine yetişmesi planlanıyor.