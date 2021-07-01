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    Serdar Dursun'dan antrenmanda röveşata golü

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun antrenmanda attığı klas golle dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2021 - 10:55
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    Serdar Dursun'dan antrenmanda röveşata golü

    Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına teknik direktörsüz bir şekilde devam ederken takımın başında antrenörlerden Zeki Murat Göle bulunuyor.

    Serdar Dursun dan antrenmanda röveşata golü #1

    RÖVEŞATA GOLÜ PAYLAŞIM REKORU KIRDI

    Sezonun ilk antrenmanında yeni transferlerden Serdar Dursun damga vurdu. Başarılı golcü attığı gollerle dikkat çekerken röveşata denemesinin de golle sonuçlanması sosyal medyaya damga vurdu.

    O anları Instagram hikayesinde paylaşan Serdar'ın golü viral olurken Fenerbahçe taraftarını da umutlandırdı.

    Serdar Dursun'dan röveşata golü - İZLE

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