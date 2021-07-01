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- Serdar Dursun'dan antrenmanda röveşata golü
Serdar Dursun'dan antrenmanda röveşata golü
Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun antrenmanda attığı klas golle dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 01.07.2021 - 10:55
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına teknik direktörsüz bir şekilde devam ederken takımın başında antrenörlerden Zeki Murat Göle bulunuyor.
RÖVEŞATA GOLÜ PAYLAŞIM REKORU KIRDI
Sezonun ilk antrenmanında yeni transferlerden Serdar Dursun damga vurdu. Başarılı golcü attığı gollerle dikkat çekerken röveşata denemesinin de golle sonuçlanması sosyal medyaya damga vurdu.
O anları Instagram hikayesinde paylaşan Serdar'ın golü viral olurken Fenerbahçe taraftarını da umutlandırdı.