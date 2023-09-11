Serdar Dursun'dan Aziz Yıldırım'a yıllar sonra cevap geldi Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e transfer olan Serdar Dursun, geçmişte Aziz Yıldırım'ın kendisi için sarf ettiği sözlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin 2021 yazında kadrosuna bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Serdar Dursun, Fatih Karagümrük'e transfer olduktan sonra ilk kez konuştu.

Sportbox'a kariyeri hakkında açıklamalarda bulunan tecrübeli golcü ayrıca geçmişte Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın bir basın toplantısında kendisi hakkında söylediği sözlere de karşılık verdi.

Aziz Yıldırım, Serdar Dursun transfer edildiği dönemde Ali Koç'a, "Bak Ali Koç, sen Koç'luğunu bil. Sen Rahmi Koç'un torunusun. Sana Darmstadt'tan gidip de Serdar Dursun almak yakışmaz. Bundan sonra sahnedeyim. Ben de arkadaşlarım da. Bak sana söylüyorum. Real Madrid'de Ramos boşta, git Marcelo'yu al. Dzeko'yu al. Fenerbahçe'ye geçmişte kimler geldi bir bak. Alex, Anelka, Roberto Carlos... Anelka'yı Daum yedekte oturttu, düşün nasıl işler yapmışız. Gidip Darmstadt'tan Serdar'ı alıyorsan bırak başkanlığı da başkası gelsin. Para yok diyorsan bırak kardeşim başkanlığı, parası olan gelir. Seni paran var diye seçti insanlar, para vermeyeceksen kimse seni seçmez" ifadelerini kullanmıştı.

"Sahada kendisine cevap verdiğimi düşünüyorum"

31 yaşındaki futbolcu Aziz Yıldırım'ın sözlerine, "Aziz Yıldırım'ın benimle ilgili negatif söylemleri beni motive etti ve sahada kendisine cevap verdiğimi düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.

Serdar Dursun'un açıklamalarının devamı şu şekilde: