Serdar Dursun'dan Aziz Yıldırım'a yıllar sonra cevap geldi

Fenerbahçe'nin 2021 yazında kadrosuna bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Serdar Dursun, Fatih Karagümrük'e transfer olduktan sonra ilk kez konuştu.
Sportbox'a kariyeri hakkında açıklamalarda bulunan tecrübeli golcü ayrıca geçmişte Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın bir basın toplantısında kendisi hakkında söylediği sözlere de karşılık verdi.
Aziz Yıldırım, Serdar Dursun transfer edildiği dönemde Ali Koç'a, "Bak Ali Koç, sen Koç'luğunu bil. Sen Rahmi Koç'un torunusun. Sana Darmstadt'tan gidip de Serdar Dursun almak yakışmaz. Bundan sonra sahnedeyim. Ben de arkadaşlarım da. Bak sana söylüyorum. Real Madrid'de Ramos boşta, git Marcelo'yu al. Dzeko'yu al. Fenerbahçe'ye geçmişte kimler geldi bir bak. Alex, Anelka, Roberto Carlos... Anelka'yı Daum yedekte oturttu, düşün nasıl işler yapmışız. Gidip Darmstadt'tan Serdar'ı alıyorsan bırak başkanlığı da başkası gelsin. Para yok diyorsan bırak kardeşim başkanlığı, parası olan gelir. Seni paran var diye seçti insanlar, para vermeyeceksen kimse seni seçmez" ifadelerini kullanmıştı.
"Sahada kendisine cevap verdiğimi düşünüyorum"
31 yaşındaki futbolcu Aziz Yıldırım'ın sözlerine, "Aziz Yıldırım'ın benimle ilgili negatif söylemleri beni motive etti ve sahada kendisine cevap verdiğimi düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.
Serdar Dursun'un açıklamalarının devamı şu şekilde:
İstanbul'a ilk geldiğimde Ali Koç bizi evine davet etti, çok heyecanlanmıştım. Çok temiz kalpli, şefkatli bir insan. Ali Koç deyince Türkiye'nin en büyük insanı dersin ama hiç egosu yok. O seviyede egosuz olması beni şaşırtıyor. Fenerbahçeliliği tartışılmaz, aşırı derecede Fenerbahçeli. Hayatta her şeyi elde etmiş, tek hayali Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak.
Ben asla, 'Bekleyeyim, oynamasam da paramı alırım' diyen bir futbolcu olmadım. Böyle bir karakterim yok. İsmail Kartal kalmamı istedi ama ben az süre alacağımı biliyordum ve hep sahada olmak istediğim için ayrılmaya kadar verdim.
"Darmstadt'ta gol kralı olmuştum. La Liga'dan Mallorca, Serie A'dan Venedik, Bundesliga'dan Union Berlin ve birkaç Dubai ve Çin takımı beni istiyordu. Union Berlin'den gelen teklifi kabul ettim. Biletler alındı, havalimanındayım. Bavulu verdim, uçağa binmek üzere bekliyorum. Menajerim aradı, 'Fenerbahçe Başkanı Ali Koç seni arayacak' dedi. Bir anda durdum. 3-4 dakika sonra aradı, 'Serdar nereye gidiyorsun? Bize gelmez misin?' dedi. Fenerbahçe tabii ki ağır bastı. Union Berlin için sağlık kontrolünden geçtim sonra İstanbul'a uçtum.