Serdar Dursun'dan esprili paylaşım: Siu'larımla yaşa Fenerbahçem Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Serdar Dursun, sosyal medya hesabından esprili bir paylaşıma imza attı.

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Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasındaki Süper Lig mücadelesi nefesleri keserken, sarı-lacivertli ekip sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçın dikkat çeken isimlerinden biri de yedek kulübesinden oyuna dahil olan Serdar Dursun oldu.

81. dakikada oyuna giren Serdar Dursun, 85. dakikada fileleri havalandırarak takımının dördüncü golünü kaydetti.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde çıktığı dördüncü maçında ikinci golünü atan 32 yaşındaki futbolcu, gol sevincini ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen 'Siu' hareketi ile kutladı.

Fenerbahçem

Sosyal medya hesabından gol sonrası sevincini paylaşan Dursun paylaşımında şu ifadelere yer verdi: