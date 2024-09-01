Serdar Dursun'dan Fenerbahçe maçı sözleri! Bizim kalbimiz çelişmez Alanyaspor'un forveti Serdar Dursun, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı aldıkları 3-0'lık mağlubiyetin ardından "Ben burada geleyim, bilerek yenileyim diye bir insan, karakter değilim. Keşke kazansaydık kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi.

Haber Merkezi

Süper Lig’in 4’üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri Tadic (2) ve Dzeko kaydetti.

Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 10’a yükseltirken, Alanyaspor 2 puanda kaldı.

Alanyaspor'da golcü oyuncu Serdar Dursun maçın ardından Beyaz TV'ye konuştu.

Serdar Dursun, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı elinden geleni yaptığını söyleyerek çarpıcı açıklamalara da imza attı.

"KEŞKE KAZANSAYDIK"

"Farklı bir formayla rakiptin Fenerbahçe'ye. Nasıl bir duyguydu?" şeklindeki soruya yanıt veren Serdar Dursun, şunları dedi:

Zor, Fenerbahçe'ye karşı hele Kadıköy'de oynamak zor oluyor. Değişik duygular içindeyim. Keşke kazansaydık ama ne yazık ki yenildik. Hayırlısı olsun diyelim.

"BİZİM KALBİMİZ ÇELİŞMEZ"

Muhabirin "Maç öncesi taraftar seni tribüne çağırdı. Ne hissettin? Bu aynı zamanda sosyal medyada da tepki gördü. Daha önce Belhanda da aynı şeyi yapmıştı, ona da çok tepki vardı. Sana da sosyal medyada çok tepki oldu. Fenerbahçe'de oynamış, Fenerbahçeli olduğu bu kadar açık olan bir futbolcu Kadıköy'de nasıl oley çektirir diye tepkiler vardı" şeklindeki sorusuna da cevap veren milli oyuncu, şu ifadeleri kullandı: