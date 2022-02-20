Serdar Dursun'dan ilginç penaltı

Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 2-0 yendiği karşılaşmada Serdar Dursun'un penaltı vuruşundan önce zıplaması izleyenleri güldürdü.

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Serdar Dursun'un golleriyle Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.

Serdar Dursun'un penaltı atışlarıyla 3 puanı alan sarı-lacivertliler bu galibiyetle 2 hafta üst üste kazanmış oldu.

65 ve 79. dakikada penaltı kullanan Serdar'ın 2. kez topun başına geçtiği pozisyon ise izleyenleri güldürdü.

İtalyan futbolcu Jorginho'nun klasikleşmiş penaltı vuruşunu taklit eden Serdar Dursun'un zıplayarak yaptığı vuruş maçın spikeri de dahil olmak üzere herkesi güldürürken kaleci Munir de şaşkınlığını gizleyemedi.

İŞTE O POZİSYON

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Arda Güler ile frikik öncesi konuşmalarının yanı sıra penaltıyı atmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Serdar Dursun "Arda'yı ve Çaça'yı kutluyorum. Mükemmel oynadılar. Dünden beri çok konuştuk. Sakin olun, yardım edeceğiz, takım olarak oynayacağız dedik. İnşallah daha çok fırsat bulacak. Sahada ağabeylik yoktur. Arda da çok sakindir. İyi vurur yani. Penaltıda ilk ben yazıldığım için ben kullandım." diyerek sözlerini noktaladı.