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    Serdar Dursun'dan mutlusu yok

    Fenerbahçe'de Rizespor karşısında 20 dakikada 3 gol atarak sahanın yıldızı olan Serdar Dursun'dan mutlusu yok.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2021 - 12:43
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    Serdar Dursun'dan mutlusu yok

    Rizespor karşısında 20 dakikada 3 gol atarak sahanın yıldızı olan ve bütün dikkatleri üzerine toplayan Serdar Dursun, adeta mutluluktan uçuyor.

    Gollerin ardından camiadan gördüğü ilgiyle moral olarak üst seviyeye ulaşan Serdar'a Rizespor maçındaki hat-trickini hatırası olarak Fenerium'da 19.07 ayar Fenerbahçe logolu alyans hediye edilmesinin yıldız oyuncuda ekstra motivasyon etkisi yarattığı öğrenildi.

    Serdar Dursun dan mutlusu yok #1

    YİNE 11'DE OLACAK

    Yüzük jestinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Serdar Dursun'un yarın akşam Gaziantep Futbol Kulübü karşısında da ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

    İlk 11'de oynamayı çok istediğini her fırsatta söyleyen Serdar Dursun'un devre arasına kadar gollerine devam edip takımın 1 numaralı golcüsü olmayı hedeflediği belirtildi.

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