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    Serdar Dursun'dan önemli başarı

    Serdar Dursun'dan önemli başarı

    Serdar Dursun önemli bir başarıya imza attı. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'de 2010-2011 sezonunda 10 gol atan Semih Şentürk'ün ardından bu sayıya ulaşan ilk Türk futbolcu oldu.
    • 11.04.2022 - 21:15
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 21:35
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    Serdar Dursun golleriyle Fenerbahçe'ye puanlar kazandırıyor. Galatasaray'ı 2-0 yendikleri maçta takımının ikinci golünü atan gurbetçi futbolcu kazanılan galibiyette önemli rol oynadı.

    Derbide 68'inci dakikada fileleri havalandıran 29 yaşındaki santrfor, ligdeki gol sayısını 10'a yükseltti.

    Serdar Dursun böylece Fenerbahçe'de 2010-2011 sezonunda 10 gol atan Semih Şentürk'ün ardından bir sezonda bu sayıya ulaşan ilk Türk futbolcu oldu.

    Serdar Dursun dan önemli başarı #1

    “Bazı insanlar ‘Fenerbahçe’de ne işi var?’ diyor”

    Deneyimli santrfor maçtan sonra "Büyük Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ediyorum. Bazı insanlar 'Fenerbahçe'de ne işi var?' diye konuşuyor. Onlara değil de beni destekleyenlere teşekkür ederim. Çok mutluyum." sözleriyle sezon başında transferini eleştirenlere yanıt verdi.

    Serdar Dursun dan önemli başarı #2

    31 maçta 10 gol 1 asist

    Gurbetçi oyuncu, bu sezon forma giydiği 31 maçta takımına 10 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

    Milli oyuncu, 15'inci haftada Kadıköy'de Rizespor'u 4-0 yendikleri maçta "hat-trick" yaparak alkış aldı.

    Geçen yıl Darmstadt formasıyla 29 kez fileleri havalandıran Serdar Dursun, Bundesliga 2'de gol kralı olmuştu.

    Serdar Dursun dan önemli başarı #3


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