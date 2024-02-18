Haberler



Futbol



Serdar Dursun'un attığı golde eşi Yasemin Dursun sevinç çığlıkları attı

Serdar Dursun'un attığı golde eşi Yasemin Dursun sevinç çığlıkları attı Fenerbahçe’nin ikinci transfer tescil döneminde yeniden kadrosuna kattığı Serdar Dursun, sarı-lacivertlilerle bu sezon çıktığı ilk lig maçında gole imza attı. Tecrübeli golcünün bu golü sonrası mücadeleyi TV'den takip eden eşi Yasemin Dursun adeta çılgına döndü.