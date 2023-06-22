Serdar Dursun'un Edin Dzeko dileği gerçekleşti Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Serdar Dursun'un yaklaşık 2 yıl önce yaptığı Edin Dzeko paylaşımı yeniden gündem oldu.

Fenerbahçe, Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko için artık geri sayıma geçti. Sarı-lacivertlilerin transferi için resmi açıklama yaptığı Edin Dzeko, İstanbul'a indi.

Bu transferin ardından ise takımda forma giyen Serdar Dursun'un 2 yıl önce yaptığı bir paylaşım yeniden gündeme geldi.

Dzeko ile paylaşım yapmıştı

Fenerbahçe'nin 1 Temmuz 2021 tarihinde transfer ettiği Serdar Dursun, sarı-lacivertli takıma imza atmadan birkaç hafta önce Edin Dzeko paylaşımı yapmıştı.

Yıldız forvet ile yan yana karesini paylaşan Serdar Dursun "4-4-2 çift forvet" ifadelerini kullanmıştı.

Edin Dzeko'nun sarı-lacivertlilere transfer olmasının ardından "Serdar Dursun'un hayalleri gerçek oldu" yorumları yapıldı ve gönderi yeniden gündem oldu.