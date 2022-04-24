Serdar Dursun'un eşinden esprili paylaşım

Serdar Dursun, sarı-lacivertli kulübün tarihine geçti. Tecrübeli golcünün eşi Yasemin Dursun, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'nin sezonun ikinci yarısında oynadığı Alanyaspor müsabakasında Serdar Dursun talihsiz bir sakatlık yaşadı. Tecrübeli santraforun gözün dış duvarını oluşturan kemiğinde kırık oluştu. Serdar Dursun bunun üzerine operasyon geçirdi.

Tecrübeli santrafor sakatlığı sonrası sahalardan uzak kalmadı ve risk alarak maskeyle oynamayı tercih etti.

Alanyaspor müsabakası sonrası 2 maçta gol katkısı veremeyen Serdar Dursun daha sonra açıldı. Tecrübeli santrafor Galatasaray derbisinde 1 gol attı. 30 yaşındaki golcü oyuncu, Rizespor maçında 3 gol ve 1 asistle oynadı.

Tarihe geçti

Serdar Dursun, Rizespor karşısında 2 maçta da hat-trick yaparak Fenerbahçe tarihine geçti. Tecrübeli santrafor, Süper Lig'de bir sezonda aynı rakibe karşı 2 maçta da hat-trick yapan ilk Fenerbahçeli futbolcu oldu.

Eşinden esprili paylaşım

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Serdar Dursun'un eşi Yasemin Dursun, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Serdar Dursun'un operasyonundan bir görüntüyle birlikte Instagram hesabından bir paylaşım yapan Yasemin Dursun, "Millet kafasına darbe alınca hafızasını kaybeder, hayatı şaşar. Serdar Dursun kafasına darbe aldıktan sonra gol makinesine dönüştü." notunu düştü.