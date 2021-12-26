Euro
12.4395
-3.06%
Dolar
10.9914
-2.64%
Altın
638.3310
-2.79%
Borsa
1,891.28
4.76%
Bitcoin
577.420
-2.54%
BTXN Coin
37.88
1.88%
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C
    Serdar Dursun'un geçersiz golleri

    Serdar Dursun'un geçersiz golleri

    Bu sezon attığı birçok gol ofsayt veya faul gerekçesiyle sayılmayan Serdar Dursun, sosyal medyanın diline düştü.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2021 - 20:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

    Takımın forveti Serdar Dursun ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Sarı-lacivertli futbolcunun maçta attığı 2 gol ofsayt gerekçesiyle iptal olurken başarılı oyuncunun son zamanlarda neredeyse tüm golleri aynı sorun yüzünden geçersiz sayılıyor.

    Serdar Dursun un geçersiz golleri #1

    2 HAFTADA 3 GOLÜ SAYILMADI

    Fatih Karagümrük maçında da attığı gol sayılmayan Serdar Dursun'un sadece 2 haftada 3 golü geçerlilik kazanmadı.

    Tecrübeli santrforun bu sezon sık sık ofsayta düşmesi ise futbolseverlerin dikkatini çekti. "Ofsayt olmasaydı Ronaldo gibi olurdu." diyen taraftarlar Serdar'ın bu kurala daha çok dikkat etmesi gerektiği görüşünde birleşti.

    Öte yandan milli futbolcu bu sezon 13 maçta 5 gol 1 asist kaydetti.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir