Serdar Dursun'un geçersiz golleri

Bu sezon attığı birçok gol ofsayt veya faul gerekçesiyle sayılmayan Serdar Dursun, sosyal medyanın diline düştü.

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

Takımın forveti Serdar Dursun ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Sarı-lacivertli futbolcunun maçta attığı 2 gol ofsayt gerekçesiyle iptal olurken başarılı oyuncunun son zamanlarda neredeyse tüm golleri aynı sorun yüzünden geçersiz sayılıyor.

2 HAFTADA 3 GOLÜ SAYILMADI

Fatih Karagümrük maçında da attığı gol sayılmayan Serdar Dursun'un sadece 2 haftada 3 golü geçerlilik kazanmadı.

Tecrübeli santrforun bu sezon sık sık ofsayta düşmesi ise futbolseverlerin dikkatini çekti. "Ofsayt olmasaydı Ronaldo gibi olurdu." diyen taraftarlar Serdar'ın bu kurala daha çok dikkat etmesi gerektiği görüşünde birleşti.

Öte yandan milli futbolcu bu sezon 13 maçta 5 gol 1 asist kaydetti.