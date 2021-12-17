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    Serdar Dursun'un hedefi derbide kendisini affettirmek

    Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Serdar Dursun, Gaziantep FK maçında bekleneni verememişti. Tecrübeli futbolcu Beşiktaş maçında kendisini yeniden ispat etmek istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2021 - 10:18
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    Serdar Dursun'un hedefi derbide kendisini affettirmek

    Fenerbahçe'nin santrfor oyuncusu Serdar Dursun, Gaziantep maçında büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Özellikle skor 3-2'yken altı pastan kaçırdığı pozisyonda taraftara saç baş yolduran tecrübeli oyuncu, gözünü derbiye dikti.

    AFFETTİRMEK İSTİYOR

    Serdar, pazar günkü Beşiktaş maçı öncesi son derece hırslı. Başarılı oyuncu, derbide kendisini affettirmeyi çok istiyor.

    Serdar, dünkü çift kale maçta attığı gollerle hocasına bir kez daha forma istediğini gösterdi. 30 yaşındaki oyuncu, Galatasaray derbisinin son anlarında süre bulabilmişti.

    Serdar Dursun un hedefi derbide kendisini affettirmek #1

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