Serdar Dursun'un hedefi derbide kendisini affettirmek

Serdar Dursun'un hedefi derbide kendisini affettirmek

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Serdar Dursun, Gaziantep FK maçında bekleneni verememişti. Tecrübeli futbolcu Beşiktaş maçında kendisini yeniden ispat etmek istiyor.

Fenerbahçe'nin santrfor oyuncusu Serdar Dursun, Gaziantep maçında büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Özellikle skor 3-2'yken altı pastan kaçırdığı pozisyonda taraftara saç baş yolduran tecrübeli oyuncu, gözünü derbiye dikti.

AFFETTİRMEK İSTİYOR

Serdar, pazar günkü Beşiktaş maçı öncesi son derece hırslı. Başarılı oyuncu, derbide kendisini affettirmeyi çok istiyor.

Serdar, dünkü çift kale maçta attığı gollerle hocasına bir kez daha forma istediğini gösterdi. 30 yaşındaki oyuncu, Galatasaray derbisinin son anlarında süre bulabilmişti.



