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    Serdar Dursun'un hedefi gol krallığı

    Serdar Dursun'un hedefi gol krallığı

    Elmacık kemiği çöktüğü için özel maskeyle oynayan Serdar Dursun, Hatay karşısında penaltıdan 2 kez ağları sarsarak galibiyeti getirdi. Tecrübeli forvet, gol krallığı için iddialı.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 10:53
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    Giresunspor maçında elmacık kemiği çöktü, ameliyat oldu, özel maskeyle hemen sahalara döndü.

    Fenerbahçe ’nin fedakâr forveti Serdar Dursun, Hatayspor karşısında ilk 11’de sahaya çıktı. 87 dakika mücadele eden tecrübeli oyuncu, kazanılan iki penaltıda da topun başına geçip ağları sarstı. Takımının çok kritik bir galibiyet almasını sağladı. Serdar Dursun, ligde 9 kez ağları sarstı.

    Serdar, belki en çok gol atan oyuncu değil ancak oynadığı dakikaya oranla bu alanda ligin en iyisi konumunda. Milli oyuncu, krallık yarışında Umut Bozok, Cornelius ve Pesic’in 3 gol gerisinde bulunuyor. Ancak deneyimli futbolcu, bu konuda da son derece iddialı.

    Serdar Dursun un hedefi gol krallığı #1

    "GOL KRALI OLACAĞIMA İNANIYORUM"

    Serdar Dursun, yakın çevresiyle yaptığı sohbetlerde, “Ligde oynadığı dakika başına en çok gol atan oyuncuyum. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle düzenli oynamayadım. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Bu performansımı daha da artırmak için elimden geleni yapacağım. Geçen sene Almanya 2. Ligi’ni en skorer oyuncu olarak tamamlamıştım. Bu sezon bittiğinde de ligde gol kralı olacağıma inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

    Serdar Dursun un hedefi gol krallığı #2


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