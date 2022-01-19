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    Serdar Gürler, Ahmet Çalık anılırken gözyaşlarını tutamadı

    Konyaspor'dan Başakşehir'e transfer olan Serdar Gürler, eski takım arkadaşı anılırken gözyaşlarına hakim olamadı.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2022 - 18:28
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    Serdar Gürler, Ahmet Çalık anılırken gözyaşlarını tutamadı

    Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor'un konuğu Başakşehir...

    Maçın 6. dakikasında trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık anıldı.

    GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

    Çalık anılırken, eski takım arkadaşı Serdar Gürler duygusal anlar yaşadı.

    Başakşehir'e transfer olan Gürler, Ahmet Çalık'ın anıldığı anlarda gözyaşlarını tutamadı.

    Serdar Gürler, Ahmet Çalık anılırken gözyaşlarını tutamadı #1

    Serdar Gürler, Ahmet Çalık anılırken gözyaşlarını tutamadı #2

    Serdar Gürler, Ahmet Çalık anılırken gözyaşlarını tutamadı #3(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)


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