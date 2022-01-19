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- Serdar Gürler, Ahmet Çalık anılırken gözyaşlarını tutamadı
Serdar Gürler, Ahmet Çalık anılırken gözyaşlarını tutamadı
Konyaspor'dan Başakşehir'e transfer olan Serdar Gürler, eski takım arkadaşı anılırken gözyaşlarına hakim olamadı.
- Haber Merkezi
- 19.01.2022 - 18:28
Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor'un konuğu Başakşehir...
Maçın 6. dakikasında trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık anıldı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Çalık anılırken, eski takım arkadaşı Serdar Gürler duygusal anlar yaşadı.
Başakşehir'e transfer olan Gürler, Ahmet Çalık'ın anıldığı anlarda gözyaşlarını tutamadı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)