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    Serdar Gürler attığı golü Ahmet Çalık'a adadı

    Serdar Gürler attığı golü Ahmet Çalık'a adadı

    Başakşehir'in yeni transferi Serdar Gürler, yeni takımıyla ilk golünü atarken trafik kazasında hayatını kaybeden eski takım arkadaşı Ahmet Çalık'ı unutmadı.
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2022 - 04:56
    • Güncelleme : 13.02.2022 - 05:00
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    Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0'la mağlup etti.

    Yeni transfer Serdar Gürler de golle tanıştı. Golden sonra kameralara koşan Serdar, "Ahmet için" ifadelerini kullandı ve eski takım arkadaşı Ahmet Çalık'ı unutmadı.

    O ANLARI ANLATIRKEN DUYGULANDI

    Mücadelenin ardından yayını kuruluşa konuşan Serdar o anları anlatmakta güçlük geçti. Soru üzerine yutkunan Serdar, "Ona armağan ettim diyelim" ifadelerini kullandı ve duygusal anlar yaşadı.

    Serdar Gürler attığı golü Ahmet Çalık a adadı #1

    BİRLİKTE FORMA GİYMİŞLERDİ

    Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrilmişti. Futbol kariyerini Konyaspor'da sürdüren milli futbolcu, 27 yaşında hayatını kaybetmişti.

    Serdar Gürler ve Ahmet Çalık, Konyaspor'da birlikte forma giymişti.

    Serdar Gürler attığı golü Ahmet Çalık a adadı #2

    Serdar Gürler attığı golü Ahmet Çalık a adadı #3

    Serdar Gürler attığı golü Ahmet Çalık a adadı #4

    Serdar Gürler attığı golü Ahmet Çalık a adadı #5


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