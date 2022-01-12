Serdar Gürler, Başakşehir ile anlaştı

Başakşehir, Konyaspor'da forma giyen Serdar Gürler ile anlaşmaya vardı.

Transfer çalışmalarına devam eden Başakşehir, Serdar Gürler isminde sona geldi.

SERDAR GÜRLER, BAŞAKŞEHİR'LE ANLAŞTI

TRT Spor'un haberine göre, İstanbul ekibi, bu sezon Konyaspor forması altında gösterdiği performansla dikkat çeken 30 yaşındaki futbolcu ile prensip anlaşmasına vardı.

Bu sezon Konyaspor'da 20 maça çıkan Serdar, 4 gol 7 asistlik bir performans ortaya koydu.



