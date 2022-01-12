Euro
15.4302
-1.72%
Dolar
13.4981
-2.24%
Altın
790.9150
-2.20%
Borsa
206,421.00
0.89%
Bitcoin
584.950
-0.22%
BTXN Coin
33.74
1.10%
2ºC
İstanbul
Hafif kar 2 C

    Serdar Gürler, Başakşehir ile anlaştı

    Başakşehir, Konyaspor'da forma giyen Serdar Gürler ile anlaşmaya vardı.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 18:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Serdar Gürler, Başakşehir ile anlaştı

    Transfer çalışmalarına devam eden Başakşehir, Serdar Gürler isminde sona geldi.

    SERDAR GÜRLER, BAŞAKŞEHİR'LE ANLAŞTI

    TRT Spor'un haberine göre, İstanbul ekibi, bu sezon Konyaspor forması altında gösterdiği performansla dikkat çeken 30 yaşındaki futbolcu ile prensip anlaşmasına vardı.

    Bu sezon Konyaspor'da 20 maça çıkan Serdar, 4 gol 7 asistlik bir performans ortaya koydu.

    Serdar Gürler, Başakşehir ile anlaştı #1


    Görüş Bildir