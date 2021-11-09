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    Serdar Gürler'den Stefan Kuntz'a tepki

    Serdar Gürler'den Stefan Kuntz'a tepki

    Konyaspor'un formda futbolcusu Serdar Gürler, A Milli Takım aday kadrosuna alınmadığı için sosyal medya hesabından sitem dolu bir açıklama paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 17:35
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 17:55
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    Konyasporlu Serdar Gürler, A Milli Takım'a davet edilmediği için tepki gösterdi. Gürler, Galatasaray'ın genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın kadroya dahil edilmesinden sonra sarı-kırmızılı futbolcunun fotoğrafını paylaşıp, üzerine not düştü.

    Serdar Gürler den Stefan Kuntz a tepki #1

    "SANA SAYGIM SONSUZ"

    Deneyimli futbolcu paylaşımında, "Kardeşim benim hayırlı olsun. Sana saygım sonsuz. Çok iyi futbolcusun, bunu yüzüne karşı da söyledim. Daha iyi yerlere geleceğini canı gönülden inanıyorum ve bunu istiyorum." diyerek tepkisinin Barış Alper'le alakalı olmadığını söyledi.

    "ADALETİN OLMADIĞI YERDE..."

    Devamında, "Mesajım sana değil, sadece adaletsiz davrananlara. Adaletin olmadığı yerde, neden bu haldeyiz diye düşünüyorlar hala." diyen Gürler, çok geçmeden bu hikayeyi kaldırdı.

    Serdar Gürler den Stefan Kuntz a tepki #2

    DESTEK MESAJLARI GELDİ

    Bu sezon oldukça formda bir yıl geçiren Serdar Gürler, Konyaspor'un başarısında da büyük pay sahibi oldu.

    2 gol 3 asistle oynayan 30 yaşındaki futbolcuya sosyal medyada da destek mesajları yağdı.

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