Serdar Ortaç'a Çarşı'dan çok sert yanıt

Beşiktaş'ın ünlü taraftar grubu Çarşı, bir mekanda siyah-beyazlılar aleyhine argo sözler sarf eden Serdar Ortaç için paylaşımda bulundu.

Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldığı maçın yankıları sürüyor.

Balotelli'nin ardından Serdar Ortaç da Beşiktaş taraftarlarıyla ters düştü.

NE OLMUŞTU?

Adana'da bir mekanda sahne alan ünlü popçu, "Masalardan ışıkları gösteriyorlar telefondan. Adana Demirspor... Adana Demirspor bu hafta ağzına s...tı helal olsun Adana. O yüzden söylüyoruz. O yüzden zıplıyoruz." ifadelerini kullanarak Beşiktaşlıları kızdırmıştı.

Ardından açıklama yapan Beşiktaş kulübü, Ortaç'a dava açılacağını duyurdu.

Serdar Ortaç'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler - İZLE



ÇARŞI'DAN ÇOK SERT AÇIKLAMA

Resmi Twitter hesabının yanı sıra bir tepki de siyah-beyazlıların taraftar grubu Çarşı'dan geldi.

Oldukça sert ifadeler kullanan Çarşı, "Beşiktaş Çarşı'sı erkeğe küfreder." diyerek ünlü şarkıcının "Binlerce Dansöz var" ve "Ben adam olmam" şarkılarına atıfta bulundu.

KADINLARDAN TEPKİ

Öte yandan bazı kadın dernekleri ve kullanıcılar da Çarşı grubuna, birini aşağılamak için kadın figürü kullanılması yüzünden tepki gösterdi.