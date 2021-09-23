Serdar Ortaç'tan Beşiktaşlıları kızdıran sözler

Pop şarkıcısı Serdar Ortaç, Adana'da sahne aldığı bir mekanda Beşiktaş'ın 3-0'dan 3-3 berabere kaldığı maça atıfta bulunarak argo sözler sarf etti. Ünlü şarkıcıya Beşiktaşlı taraftarlardan tepki var.

Ünlü popçu Serdar Ortaç, Adana'da sahne aldığı mekanda, 3-0'dan dönüş yapan Adana Demirsporluları kutlarken argo ifadeler kullanıp, el hareketleri yaptı.

ŞARKIYI KESTİ, ARGO KONUŞTU

Serdar Ortaç şarkısını kesip, "Masalardan ışıkları gösteriyorlar telefondan. Adana Demirspor... Adana Demirspor bu hafta ağzına s...tı helal olsun Adana. O yüzden söylüyoruz. O yüzden zıplıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının yaptığı el hareketi ise gözlerden kaçmadı.

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BEŞİKTAŞLILARDAN BÜYÜK TEPKİ

Öte yandan bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarlar, ünlü şarkıcıya sert sözlerle yüklendi. 'Özür' bekleyen siyah-beyazlılar, Ortaç'ı topa tuttu.

51 yaşındaki şarkıcının, fanatik bir Galatasaraylı olduğu ve ara ara takımına besteler yaptığı biliniyor.

BEŞİKTAŞ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç'ın Adana Demirspor maçıyla ilgili konserinde yaptığı hareket ve kullandığı ifadelerle ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacak.

Yapılan resmi açıklamada, "Bir organizasyon sırasında, Camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır." denildi.



