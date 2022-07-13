Serdar Saatçı: Beni 39 derece ateşle maça çıkardılar

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı kendini savundu. Genç oyuncu, "Maçtan önce 39 derece ateşim vardı. Buna rağmen oynatıldım." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın dün Avusturya kampında Viktoria Plzen ile oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı maçta yaşanan bir olay siyah beyazlıların tadını kaçırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısında daha etkin gözüken taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar; Cenk Tosun, Salih Uçan, Emirhan Delibaş ile gol pozisyonları bulsa da bunları skora çeviremedi. Plzen de Sykora ve Kalvach ile bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Valerien Ismael, karşılaşmanın ikinci yarısına Cenk Tosun ve Umut Meraş'ın yerine Kenan Karaman ve Oğuzhan Akgün'ü oyuna alarak başladı. Bu anlarda Rosier sol kanat bek olarak görev yaparken, Kenan Karaman sağ kanatta görev aldı.

Siyah-beyazlılar, ikinci yarının başlarında daha etkili olan taraf olsa da bunu skora yansıtamadı. Mücadelenin 62'nci dakikasında Emre Bilgin, Badra Cisse, Berkay Vardar ve Rıdvan Yılmaz; Ersin Destaoğlu, Welinton, Rosier ve Necip Uysalın yerine oyuna dahil oldu.

73'te girdi 83'te oyundan alındı

Mücadelenin 72'nci dakikasında Ghezzal, NKoudou, Serdar Saatçı ve Necati Bilgiç; Emirhan Delibaş, Salih Uçan, Boyd ve Monteronun yerine oyuna dahil oldu.

Karşılaşmada 72'nci dakikada oyuna dahil olan Serdar Saatçı, Teknik Direktör Valerien Ismael tarafından 83'üncü dakikada oyundan geri alındı.

Soyunma odasına gitti

Bu duruma sinirlenen genç savunmacı, yedek kulübesi yerine doğrudan soyunma odasının yolunu tutarken soyunma odasının kapısına tekme attığı öğrenildi.

Kadro dışı bırakıldı

Ismael, stattakilerin şaşkınlıkla karşıladığı bu kararın gerekçesini açıklamazken, Beşiktaş Kulübü saat 21.33’te Twitter’dan Serdar Saatçı’nın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Viktoria Plzen maçında, oyun içinde ve oyundan alındıktan sonra göstermiş olduğu tavır ve davranışları nedeniyle Serdar Saatçı kadro dışı bırakılmıştır. Serdar yarından (bugün) itibaren Ümraniye Nevzat Demir Tesislerimiz’de takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam edecektir” denildi.

"Beni 39 derece ateşle maça çıkardılar"

Serdar Saatçı’nın maç içinde arkasına adam kaçırdığı için kendisini uyaran İsmael’i dikkate almadığı ve sahadan çıktıktan sonra soyunma odasının kapısını tekmelediği için kadro dışı kaldığı iddia edilirken, genç futbolcu olayla ilgili Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı:

“Maçtan önce 39 derece ateşim vardı. Buna rağmen oynatıldım. Tabii hasta olduğum için iyi oynayamadım. Soyunma odasında şanssızlığıma öfkelendiğim için aynaya vurdum. Olay bundan ibaret.”