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    Serdar Saatçı: Daha iyi oynayabilirdim

    Beşiktaş'ın genç oyuncusu Serdar Saatçi, Ajax maçının ardından açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 22:00
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    Serdar Saatçı: Daha iyi oynayabilirdim

    Beşiktaş'ın genç oyuncusu Serdar Saatçi, Ajax'a 2-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

    "BURADA KALMAMALIYIM"

    Hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Serdar, "Tarifsiz duygular içerisindeyim. Küçük bir çocukken mahallede top oynarken Şampiyonlar Ligi müziğini düşünür, maça çıktığımız hayal ederdim. Üzgünüz ama bu formayı giydiğim için mutluyum. Ümidimizi kaybetmedik ama olmadı. Daha iyi oynayabilirdim, ben henüz 18 yaşındayım. Burada kalmamalıyım, üstüne koymalıyım. Takdir seyircilerin ve hocamındır." ifadelerini kullandı.

    Serdar Saatçı: Daha iyi oynayabilirdim #1

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