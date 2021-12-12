Euro
15.7232
0.82%
Dolar
13.8834
0.7%
Altın
795.98
1.11%
Borsa
2.035
0.2%
Bitcoin
708.288
1.21%
BTXN Coin
40.25
-1.87%
12ºC
İstanbul
Hafif yağmur 12 C

    Serdar Saatçı: Formamızın hakkını vermeye çalıştık

    Beşiktaş'ta Serdar Saatçı maç sonu açıklamalarında, "Bu güzel taraftarımıza, bu güzel galibiyeti verebilmek ve ay yıldızlı formamızın hakkını verebilmek için elimizden geleni vermeye çalıştık.” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2021 - 21:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Serdar Saatçı: Formamızın hakkını vermeye çalıştık

    Beşiktaş Süper Lig'in 16. haftasında evinde Kayserispor'la karşı karşıya geldi.

    Siyah-beyazlılar, mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

    Maçın ardından Serdar Saatçı açıklamalarda bulundu.

    Saatçık açıklamalarında, "Maçın içinde enteresan duygular oldu. Geri düştük. Geri düştüğümüzde asla pes etmedik.

    "BİZE 'ŞEREFİNLE OYNA, HAKKINLA KAZAN' DEDİLER"

    Bu güzel taraftarımıza, bu güzel galibiyeti verebilmek ve ay yıldızlı formamızın hakkını verebilmek için elimizden geleni vermeye çalıştık." dedi.

    Topu rakibe verdiği pozisyon hakkında Serdar Saatçı, “Altyapımızda ‘şerefinle oyna, hakkınla kazan’ dediler. Bize bunu öğrettiler.” ifadelerini kullandı.

    Serdar Saatçı: Formamızın hakkını vermeye çalıştık #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir