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Serdar Saatçı: Formamızın hakkını vermeye çalıştık

Serdar Saatçı: Formamızın hakkını vermeye çalıştık

Beşiktaş'ta Serdar Saatçı maç sonu açıklamalarında, "Bu güzel taraftarımıza, bu güzel galibiyeti verebilmek ve ay yıldızlı formamızın hakkını verebilmek için elimizden geleni vermeye çalıştık.” dedi.