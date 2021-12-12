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- Serdar Saatçı: Formamızın hakkını vermeye çalıştık
Serdar Saatçı: Formamızın hakkını vermeye çalıştık
Beşiktaş'ta Serdar Saatçı maç sonu açıklamalarında, "Bu güzel taraftarımıza, bu güzel galibiyeti verebilmek ve ay yıldızlı formamızın hakkını verebilmek için elimizden geleni vermeye çalıştık.” dedi.
- Haber Merkezi
- 12.12.2021 - 21:28
Beşiktaş Süper Lig'in 16. haftasında evinde Kayserispor'la karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar, mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Maçın ardından Serdar Saatçı açıklamalarda bulundu.
Saatçık açıklamalarında, "Maçın içinde enteresan duygular oldu. Geri düştük. Geri düştüğümüzde asla pes etmedik.
"BİZE 'ŞEREFİNLE OYNA, HAKKINLA KAZAN' DEDİLER"
Bu güzel taraftarımıza, bu güzel galibiyeti verebilmek ve ay yıldızlı formamızın hakkını verebilmek için elimizden geleni vermeye çalıştık." dedi.
Topu rakibe verdiği pozisyon hakkında Serdar Saatçı, “Altyapımızda ‘şerefinle oyna, hakkınla kazan’ dediler. Bize bunu öğrettiler.” ifadelerini kullandı.