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    Serdar Saatçı için kritik hafta

    Beşiktaş’ta geçtiğimiz günlerde yönetimle problem yaşayan Serdar Saatçı için menajeriyle bir görüşme yapılacak. Yapılan görüşmede genç futbolcunun geleceği netlik kazanacak.
    • 18.07.2022 - 12:24
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    Serdar Saatçı için kritik hafta

    Beşiktaş’ın Avusturya kampında Viktoria Plzen ile oynadığı maçta, Serdar’ın maçtan çıkarkenki tavrı çok tepki çekmişti. Bu davranışından sonra genç oyuncu kadro dışı kalmıştı.

    Siyah-beyazlı ekipten bu konu hakkında açıklama yapılmıştı.

    Yapılan açıklamada siyah-beyazlı ekip,“Viktoria Plzen maçında, oyun içinde ve oyundan alındıktan sonra göstermiş olduğu tavır ve davranışları nedeniyle Serdar Saatçı kadro dışı bırakılmıştır. Serdar yarından  itibaren Ümraniye Nevzat Demir Tesislerimiz’de takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam edecektir.” mesajını vermişti.

    Serdar Saatçı için kritik hafta #1

    Serdar kendisini savunmuştu

    Bunun üzerine Serdar Saatçı da şu şekilde açıklama yapmıştı:

    "Maçtan önce 39 derece ateşim vardı. Buna rağmen oynatıldım. Tabii hasta olduğum için iyi oynayamadım. Soyunma odasında şanssızlığıma öfkelendiğim için aynaya vurdum. Olay bundan ibaret.”

    Geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlı ekipten ayrılması istenen Serdar Saatçı için menajerine, “Kendisine kulüp bulsun” mesajı iletilmişti.

    Bir kulüple anlaşma sağlamazsa, genç oyuncu çalışmalarına bireysel olarak devam etmesi planlanıyor.

    Siyah-beyazlı ekibin özür beklemesi üzerine görüş bildiren 19 yaşındaki stoper, “Ben hata yapmadım” şeklinde konuşmuştu.

    Serdar Saatçı için kritik hafta #2

    Karar alınacak

    Beşiktaş, bugün Serdar Saatçı’nın menajeri ile genç oyuncunun geleceği hakkında masaya oturulacak. Yapılan görüşmede Serdar Saatçı’nın takımda kalıp kalmayacağı hakkında kararlar alınacak.

    Genç oyuncunun adı yakın zamanda Portekiz temsilci Sporting Lizbon ile de anılmıştı.


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