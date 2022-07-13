Serdar Saatçı kimdir ve kaç yaşında? Neden kadro dışı bırakıldı?

Serdar Saatçı kimdir ve kaç yaşında? Neden kadro dışı bırakıldı?

Beşiktaş takımında şok bir olay yaşandı.Genç futbolcu Serdar Saatçı hazırlık maçı sonrası kadro dışı bırakıldı.İşte olayın detayları..

Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Beşiktaş'ta sürpriz bir olay yaşandı.Hazırlık maçında oyundan alınmasına tepki gösteren genç oyuncu Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı.

Sosyal medyada büyük konu olan bu olay sonrasında Serdar Saatçı'nın hayatı merak edilmeye başlandı.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Serdar Saatçı kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte tüm merak edilenler..

Serdar Saatçı kimdir?

Serdar Saatçı 14 Şubat 2003 yılında İstanbul Bayrampaşa'da dünyaya geldi.Futbol hayatına Bayrampaşa'da başlayan genç oyuncu 26 Şubat 2020 yılında Beşiktaş ile 3 yıllık profesyonel bir sözleşme imzaladı.

Serdar Saatçı Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına 24 Eylül 2021 tarihinde oynanan Altay maçıyla çıktı.

Serdar U-15 ve U-17 milli takımlarındada görev almıştır.

Serdar Saatçı neden kadro dışı bırakıldı?

Beşiktaş'ın Avusturya kampında Viktoria Plzen ile oynadığı hazırlık maçının 72. dakikasında oyuna alınan Serdar Saatçı teknik direktör Valerien İsmael'in kararıyla 83. dakikada kenara alındı.Bu karara oldukça sinirlenen genç stoper soyunma odasının kapısını tekmeleyince olanlar oldu.

Serdar Saatçı bu hareketi sonrası Valerien İsmael'in raporu doğrultusunda kadro dışı bırakıldı.