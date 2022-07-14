Serdar Saatçı olayının perde arkası

Beşiktaş'ta Serdar Saatçı'nın yalnızca son maçta yaşanan olaylar nedeniyle kadro dışı kalmadığı ortaya çıktı.

Yeni sezon öncesi Fransız teknik adam Valerien Ismael ile hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları aynı hızda devam ediyor.

Kadrosunu Weghorst, Romain Saiss, Muleka gibi isimlerle güçlendiren siyah-beyazlılar kadrosundaki genç oyuncuları da takımda tutmak istiyor.

Ancak Beşiktaş'ta son dönemde yönetimle genç oyuncuların arasının pek de iyi olduğu söylenemez.

Beşiktaş, 2022-23 sezonunun sonunda sözleşmesi sona erecek genç oyuncuları Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve Serdar Saatçı ile bir türlü anlaşma sağlayamadı.

Yeni sözleşme için şart sundular

Siyah beyazlıların altyapıdan alarak A takıma kazandırdığı ve sezon sonu serbest kalma tehlikesi bulunan gençlerin menajerlerinin kulüple yeniden anlaşmak için yönetime şart öne sürdükleri ortaya çıktı.

Siyah beyazlıların ilk şartı ise aldıkları ücretlerle ilgili oldu. 3 oyucunun temsilcileri kulüp genel menajeri Ceyhun Kazancı ile yapılan ve bir hayli hareketli geçen görüşmelerde geride kalan sezon 1.5 milyon euro bonservisle transfer edilen ve geçen sezon sadece 14 lig maçında 11’e giren Umut Meraş’ın 800 bin euro, genç futbolculara ise sadece TL üzerinden maaş verildiğini hatırlatarak bu durumun değişmesi talebinde bulundu.

Diğer şart ise bu oyunculara yeni sezonda en az 20 maç oynama verilmesiydi.

"Kontrat imzalamayacak oyuncu anasının evine"

Menajerlerin bu şartı yönetimle oyuncuların arasını bir hayli açtı. Başkan Ahmet Nur Çebi, yeni sözleşme için şart sunan oyuncularla ilgili, "Beşiktaş'ı sevmeyip, kontrat imzalamayacak altyapı oyuncusu varsa anasının evine. Beşiktaş'ın kıymetini bilmeyenin kıymetini, ben hiç bilmem." ifadelerini kullandı.

Bu olayların üzerine Serdar Saatçı'nın da maç içerisinde Valerien Ismael ile yaşadığı olay adeta tuz biber oldu.

Yaşanan bu gerginliğin ardından genç oyuncunun kadro dışı kalması kaçınılmaz hale geldi.