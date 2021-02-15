Serdar Saatçı: Ortada bir kupa varsa Beşiktaş talibi değil sahibidir

Serdar Saatçı: Ortada bir kupa varsa Beşiktaş talibi değil sahibidir

Beşiktaş'ın genç stoperi Serdar Saatçı, Gençlerbirliği maçı öncesi iddialı sözler sarf etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Maç öncesi açıklamalarda bulunan 18 yaşındaki genç stoper Serdar Saatçı, hiçbir zaman savaşmayı bırakmadıklarını söyledi.

"BEŞİKTAŞ TALİBİ DEĞİL SAHİBİDİR"

Genç futbolcu, "İkinci yarıya talihsiz bir başlangıç yaptık. Konyaspor maçlarında iki maç üst üste galibiyet aldık. Hiçbir zaman savaşmayı bırakmadık. Ortada bir kupa varsa Beşiktaş talibi değil, sahibidir." dedi.