Serdar Saatçı Trabzon'da: Beşiktaş'tan daha büyük bir kulübe geldim Trabzonspor'un Braga'dan kadrosuna kattığı Serdar Saatçı, daha önce oynadığı Beşiktaş'tan daha büyük bir kulübe gelmenin heyecanını yaşadığını belirtti.

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İHA

Trabzonspor, Portekiz'in Braga takımından transfer ettiği savunma oyuncusu Serdar Saatçı'yı akşam saatlerinde Trabzon’a getirdi. Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçuşuyla saat 18.30'da kente ulaşan Serdar’ı, kulüp yetkilileri havaalanında karşıladı. Aynı uçakla, milli takım kampından dönen genç oyuncu Cihan Çanak da Trabzon’a geldi.

"AVNİ AKER RUHUNU YENİDEN CANLANDIRACAĞIZ"

Havaalanında kısa bir açıklama yapan Serdar Saatçı, Trabzonspor'a katıldığı için büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek,

Beşiktaş ve Braga’daki deneyimlerimin ardından Trabzonspor’a geldim. Hatta Beşiktaş'tan daha büyük bir kulübe geldim. Bu tecrübelerimle sahada en iyi performansımı sergileyeceğime inanıyorum. Eski Avni Aker ruhunu yeniden canlandıracağız ve taraftarımızla birlikte, sahamızdan kimsenin kolay kolay çıkamayacağını göstereceğiz

dedi.

"ŞU AN TAMAMEN HAZIRIM"

Sakatlık durumu hakkında da bilgi veren genç savunmacı,

Şu anda tamamen hazır durumdayım. Eğer hocam Beşiktaş maçında şans verirse, elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımızı bu önemli maçta mutlu etmek istiyoruz

diye konuştu.

CİHAN ÇANAK: "UMARIM BEŞİKTAŞ MAÇINDA DA GOL ATARIM"

Milli takım kampından dönen Cihan Çanak ise Serdar'ın Trabzonspor’a katılmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirterek,

Serdar’ın takıma çok büyük katkı sağlayacağına eminim. Milli takımda gol atmak beni mutlu etti, umarım Beşiktaş maçında da gol atarım ve takım olarak galip geliriz

ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)