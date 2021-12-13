Serdar Saatçı'dan fair-play örneği

Beşiktaş'ta Serdar Saatçı, 10. dakikada Beşiktaş lehine veriler korner kararında hakemi uyarıp, topun kendisinden çıktığını söyledi.

Beşiktaş teknik sorumlu Önder Karaveli, Dortmund maçında sahaya çıkan ilk 11'de 7 değişikliğe gitti.

Karaveli, savunmada Necip'in yerine Rosier, Welinton´un yerine Serdar Saatçı, Montero'nun yerine Vida ve Umut Meraş´ın yerine Rıdvan Yılmaz´ı görevlendirdi. Orta alanda cezalı olan Josef ve Mehmet Topal´ın yerine Atiba ile Pjanic, hücum hattının sağında Kenan'a değil Rachid Ghezzal'e şans verildi.

Bu sezon Süper Lig 'de 3., toplamda 4. kez sahaya çıkan Serdar, Kayserispor mücadelesinin henüz 10. dakikasında yaptığı hareketle büyük alkış topladı.





ALİ ŞANSALAN TEBRİK ETTİ

Pjanic'in kullandığı serbest vuruşta top genç oyuncuya çarpıp, auta gitti. Ancak hakem Ali Şansalan, korner kararı verdi. 18 yaşındaki stoper, topun kendisinden çıktığını söyledi ve Şansalan da onu ayrıca tebrik etti. Mükemmel bir Fair-Play örneği gösteren ve tribünlerin de hep destek verdiği Serdar, 45'te Larin'in attığı golde lig kariyerindeki ilk asistini yaptı.

