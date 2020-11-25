Serdar Tatlı: Genç hakemleri kazandırmaya devam edeceğiz

MHK Başkanı Serdar Tatlı son dönemlerdeki hakem eleştirilerine yönelik açıklamalarda bulundu. Tatlı, uzatma süresi eleştirilerine "Takımlar öne geçince zamana oynuyor" diyerek sitem etti.

Bu sezon da diğer tüm sezonlar gibi eleştirilerin odak noktasında hakemler yer alıyor.

Sezon başında MHK başkanı olarak seçilen eski hakem Serdar Tatlı ise yeni bir oluşum planlamasına başlasa da henüz form grafiği olarak hakemler beklentiyi karşılamıyor.

Galatasaray-Kayserispor maçında genç hakem Turgut Doman'a şans veren MHK Başkanı Serdar Tatlı, Türk futboluna yeni hakemler kazandırma çalışmalarına devam ediyor.

1-1 beraberlikle sona eren maçın ardından iyi bir yönetim sergileyen Doman'a Fatih Terim uzatmalara az süre eklediği konusunda sitemde bulunmuştu.

"BAŞKA ŞANSIMIZ YOK"

Milliyet'e konuşan Serdar Tatlı, genç ve yetenekli hakemler konusunda her türlü riski alacağını söyledi, "Bu koltuğa yapışmak için gelmedim. İster bir gün, ister bir hafta, ister bir ay, ister üç sene kalayım farketmez. Kalıcı işlere imza atmak için buradayım. Kaç gün, kaç ay, kaç yıl burada kalırım bilemiyorum. Ama bildiğim doğrulardan da asla taviz vermeyeceğim, vermeyeceğiz. Türk futboluna yeni yüzler kazandırıyoruz, devam edecek. Başka şansımız da yok." dedi.

"TAKIMLAR İÇİN SKOR TABELASI ÖNEMLİ"

Serdar Tatlı şöyle devam etti: "Bu zaman geçirme, ya da oyunu soğutma konusuna gelince; bu önlenecekse önce futbolcu ve teknik direktörlerden başlayacak. Hakemler de buna katkı sağlayacak. Yani tek başına hakemle bu işler düzelmez. İyi futbol oynanmış, ya da oynanmamış, kimsenin umrunda değil, skora tabelası onlar için önemli. Herkes puana bakıyor, öne geçtikten sonra zamana oynuyorlar. İşin özeti; hakem sahada adil olacak, futbolcular ve teknik adamlar buna yardım sağlayacaklar, oyunun akışına ve güzelleşmesine destek verecekler."