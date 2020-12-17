Serdar Tatlı: Hiçbir kula hesap vermem

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı, son dönemde artan hakem hatalarının ardından MHK'ya yapılan eleştirilere cevap verdi.

Sezon başında Merkez Hakem Kurulu'nun başına getirilen Serdar Tatlı, Fanatik gazetesinden Deniz Çoban aracılığıyla açıklamalarda bulundu.

Tatlı'nın sözleri şu şekilde:

"FUTBOLCULAR HAKEMİ YANILTMAYA ÇALIŞIYOR"

"UEFA; hakem kararının öne çıkmasını istiyor. Biz de yaptığımız eğitimlerde hakemlerimizden bunu istiyoruz; ‘Esas olan hakem kararıdır’ diyoruz. Son dönemde çok hafif temaslarda bile oyuncular faul bekliyor, hakemi yanıltmaya çalışıyorlar. Bu oyuncuların önüne geçmeye çalışıyoruz. Hakemlere ‘çok net temas yoksa, oyunu devam ettirin’ diyoruz. Ancak bazı hakemler oyunu daha çok keser, bazıları futbolu akıcı oynatmaya çalışır. Biz oyun kurallarına bağlı kalarak; bu iki hakem grubu arasındaki standardı yakalamaya çalışıyoruz."





"BİZ DE BAZEN HATA YAPIYORUZ"

"Biz de bazen hata yapıyoruz. ‘Keşke böyle yapsaydık’ dediğimiz oluyor. Sonuçta insanız. ‘Her şey bizim dediğimiz gibi’ demiyoruz. Eleştiriye açığız. Sana göre temas vardır, yeterlidir; bana göre değildir. Sana göre elle oynamadır, bana göre değildir. Yorumları saygıyla karşılarım. Kimseye karşı ön yargım yok. Çünkü ben de bir zamanlar bu işi yaptım! Yorumcu olduğum günlerde, görüşlerimi yazdım. Ertesi günü diğer gazetelere baktığımda, hakem kökenli birçok yorumcuyla ters düştüğümüzü gördüm. Herkesin aynı noktada birleştiği bir dünya var mı?"

"HİÇBİR KULA HESAP VERMEM"

"MHK Başkanlığı görevinde 3 gün kalırım, 3 ay kalırım. Süre değil, yaptıklarım önemli. Türk hakemliğine hizmet için geldim. Koltuğa yapışmak için değil. Bu görevde uzun süre kalmak için prensiplerimden ödün vermem. Başarılı olurum, başarısız olurum. Sadece doğru bildiğim şeyleri yapmaya çalışırım. Takdir kamuoyuna kalmış. İnsanın kendi vicdanına verdiği hesap, her şeyden önemli. Onun dışında hiçbir kula hesap vermem."





"EL DÜNYANIN SORUNU"

"Elle oynamalar dünyanın gündeminde. Standardı yakalamak çok mümkün olmadı. Yapılan değişiklikler de çözüm olmadı. Bu konu, dünyanın sorunu. UEFA Başkanı bile IFAB’a mektup yazdı.”





"TUGAY'A SAHİP ÇIKTIK"

"Hakemliğimin ilk senesinde 5 maç yönettim, 2. sezonumda derbi aldım. Tugay Kaan Numanoğlu, 3. sezonunda derbi yönetti. Tugay’a sahip çıktığımızın mesajını da O’na maç vererek gösterdim.”