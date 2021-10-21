Serdar Tatlı kimdir, kaç yaşında? Eski MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın biyografisi

MHK Başkanı Serdar Tatlı son zamanlarda aldığı tepkilerle dikkati çekerken, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bunun akabinde vatandaşlar, "Serdar Tatlı kimdir, kaç yaşında?" sorusunu gündeme getirdi

Süper Lig'in başlamasıyla birlikte maçlara atanan hakemler ve yaptıkları hatalar gündeme getirilmeye başlandı.

Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe- Trabzonspor derbisine atanan Ali Şansalan, verdiği kararlarla eleştiri konusu oldu.

Şansalan ile birlikte MHK Başkanı Serdar Tatlı sert tepkiler aldı ve Tatlı'nın istifası istendi.

Bu gelişmelerin ardından sessizliğini koruyan Tatlı, bugün bir açıklama yaptı ve istifa ettiğini duyurdu.

Bunun akabinde, "Serdar Tatlı kimdir, kaç yaşında?" soruları gündeme getirildi ve araştırılmaya başlandı.

Peki, Serdar Tatlı kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi...

SERDAR TATLI KİMDİR?

24 Ocak 1966 tarihinde Şanlıurfa'da doğan Tatlı, eski Türk futbol hakemiydi. 25 Ağustos 2020'de MHK başkanlığına atanan Tatlı, Türkiye Süper Lig'inde 9 sezon boyunca 119 maç yönetti. Tatlı aynı zamanda İbrahim Tatlıses'in amcasının oğludur.

MAÇ YÖNETTİĞİ YILLAR

1992-1996 - 2 LİG: HAKEM

1994 - 1996 - 1. LİG: HAKEM

1996 - 2006 - TÜRKİYE KUPASI - HAKEM