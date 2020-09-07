Serdar Tatlı: Türk hakemleri son derece donanımlı

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Serdar Tatlı, MHK'nin Yaz Semineri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tatlı, "Adaletten asla şaşmayan, kararlı herkese eşit, bir MHK göreceksiniz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeni başkanı Serdar Tatlı, kabiliyetli hakemlere sahip olduklarını söyledi.

"HAKEMLERİMİZ DONANIMLI OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Serdar Tatlı, MHK Yaz Semineri sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kamuoyunun bizden çok büyük beklentileri olduğunun farkındayız. Biz de hakemlerimizin becerilerini geliştirmek, onları eğitmek ve yeni yüzleri Türk hakemliğine kazandırmak istiyoruz. Toplum bizden ve hakemlerimizden adil, eşit ve standart bir yönetim bekliyor. Hakemlerimizin son derece donanımlı, kariyerli, kişilikli ve yetenekli olduklarına içtenlikle inanıyor ve onlara güveniyoruz.





Bu vesile ile futbolun tüm paydaşlarına buradan seslenmek istiyorum. Bize inanın ve güvenin. Hiç kimse merak etmesin. Adaletten asla şaşmayan, kararlı herkese eşit, bir MHK göreceksiniz. Görevde kaldığımız sürece asla taviz vermeden toplum vicdanının sesi olacağız, olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"KULÜPLERİMİZİN HAKEMLERE SAYGISI ARTACAK"

Hakemlerden cesur olmalarını istediklerinin altını çizen Tatlı, "Hakemlerimize verdiğimiz eğitimlerde 'Cesur olan, gördüğünüz, inandığınız ne karar varsa onları verin. Siz böyle yaptığınız sürece hem kamuoyunun güvenini kazanacaksınız hem de bizler tarafından ödüllendirileceksiniz.' dedik." dedi.

"BAŞARILI HAKEMLERE PRİM"

İyi maç yöneten hakemlere prim verileceğinden bahseden Tatlı, "Başarılı olan hakeme prim tanıma düşüncesi içerisindeyiz. Bundan sonraki süreçte hakemlerimiz bu doğrultuda maç yönettikleri sürece de kulüplerimizin onlara saygısı artacaktır." şeklinde konuştu.