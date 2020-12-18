Serdar Tatlı'dan Ali Koç'a 'kura' cevabı

Hakem atamalarının kurayla yapılmasını teklif eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'e cevap veren Serdar Tatlı, "Dünyanın hiç bir ülkesinde böyle bir atama şekli yok" dedi.

MHK Başkanı Serdar Tatlı, hakem atamalarıyla ilgili çıkan tartışmalarla ilgili konuştu.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Tatlı, böyle bir durumun dünyada örneğinin olmadığını ancak UEFA'dan izin alınarak bu uygulamanın yapılmasının mümkün olabildiğini belirtti.

"GELİŞMİŞ LİGLERDE BÖYLE BİR UYGULAMA YOK"

MHK Başkanı, "Avrupa'nın gelişmiş liglerinde böyle bir uygulamanın olmadığını görüyoruz. Dünyanın hiç bir ülkesinde böyle bir atama şekli yok. Yaptığımız sohbetlerde Uilenberg ve Roberto ile UEFA'nın da çok öneride bulunmadığını biliyoruz. Ülke federasyonlarının inisiyatifinde olan bir konudur, UEFA'nın görüşünü almak kaydıyla Federasyonlar bunu yapabilirse yapılabilir." ifadelerini kullandı.



