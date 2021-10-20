Serdar Tatlı'dan Metin Tokat'a: Kardeş hakkını helal et

MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın salı günü yol arkadaşım dediği Metin Tokat'ı arayarak "Hakkını helal et kardeş, boş dilekçeni işleme koyuyorum" dediği ortaya çıktı.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı, son haftalarda giderek artan hakem hataları ve kulüplerin baskısı üzerine ilk hamleyi yaptı ve kurban olarak MHK üyesi Metin Tokat'ı seçti.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın son dönemlerdeki çıkışları, hakemlerin olumsuz performansı ile bir araya gelince, bunalan MHK Başkanı Tatlı, çözümü ilk günlerde "yol arkadaşı" olarak göreve davet ettiği, başkanvekili atadığı Metin Tokat'ın istifasında buldu. Tokat'ın yerine Ferhat Gündoğdu getirildi.

Milliyet'te yer alan habere göre; Tatlı, salı günü Tokat'ı arayarak, "Kardeş hakkını helal et, boş istifa dilekçeni uygulamaya koyuyorum" diyerek yollarının ayrıldığını tebliğ etti.

SERDAR TATLI ÇARESİZ KALDI

Sezon başlamadan önce eleştiriler üzerine hakem atama ekibinden çıkardığı ve sadece kendi bölgesinde görev verdiği Metin Tokat'ı Süper Lig'in ilk 9 haftasında hiç bir işe karıştırmayan Serdar Tatlı'nın bu hamlesi, medyadaki hakem yorumculardan etkilendiği ve kulüplerin tepkisi karşısında çaresiz kaldığı şeklinde değerlendirildi.

MHK Başkanı, sezon öncesi Tokat'dan istifa etmesini istemiş, ancak deneyimli yönetici bu talebi kabul etmeyerek, "Gerekirse siz görevden alın" karşılığını vermişti.





İLK KEZ OLUYOR

Geçen sezon tartışmasız tamamlamasına karşın, bu yıl eleştiriler karşısında suskun kalan, Kulüpler Birliği Vakfı'nın taleplerini Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile görüşen Tatlı'nın, seminerde, "Süper Lig hakemlerini ve VAR'ı ben atıyorum" sözleri ile tek adam olduğuna vurgu yapması dikkat çekmişti.

Yusuf Namoğlu'nun MHK başkanlığı döneminde de kurul üyesi Metin Tokat ile ilgili kulüplerden baskı gelmiş, ancak başkan, duruş sergileyerek istifanın önüne geçmişti.

MHK Başkanı'nın bu kararları alırken TFF Başkanı Nihat Özdemir ile istişarede bulunduğu ve önümüzdeki haftalarda sonuçlarının gözlemleneceği ifade edildi.





YENİ ATAMA

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Metin Tokat'ın bu ayrılığının ardından yeni atamada bulundu. TFF, buna göre Ferhat Gündoğdu'yu üyeliğe getirdiğini açıkladı.



