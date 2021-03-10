Serdar Tatlı'nın annesi Fatma Tatlı vefat etti

TFF, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın annesi Fatma Tatlı'nın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın acı günü...

Tatlı'nın annesi Fatma Tatlı'nın vefat ettiği açıklandı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın annesi Fatma Tatlı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Fatma Tatlı'ya Allah'tan rahmet; Sayın Serdar Tatlı, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz."