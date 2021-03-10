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    Serdar Tatlı'nın annesi Fatma Tatlı vefat etti

    TFF, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın annesi Fatma Tatlı'nın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2021 - 15:04
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 15:24
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    Serdar Tatlı'nın annesi Fatma Tatlı vefat etti

    Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın acı günü...

    Tatlı'nın annesi Fatma Tatlı'nın vefat ettiği açıklandı.

    TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

    "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın annesi Fatma Tatlı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Fatma Tatlı'ya Allah'tan rahmet; Sayın Serdar Tatlı, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

    Serdar Tatlı nın annesi Fatma Tatlı vefat etti #1

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