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- Serdar Tatlı'nın annesi Fatma Tatlı vefat etti
Serdar Tatlı'nın annesi Fatma Tatlı vefat etti
TFF, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın annesi Fatma Tatlı'nın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
- Haber Merkezi
- 10.03.2021 - 15:04
- Güncelleme : 10.03.2021 - 15:24
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın acı günü...
Tatlı'nın annesi Fatma Tatlı'nın vefat ettiği açıklandı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın annesi Fatma Tatlı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Fatma Tatlı'ya Allah'tan rahmet; Sayın Serdar Tatlı, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz."