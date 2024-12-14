Serdar Topraktepe, Adana Demirspor maçının 11'ini büyük ölçüde seçti

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Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk olacak.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak bu kritik müsabaka, 16 Aralık Pazartesi akşamı saat 19.00'da başlayacak.

Bu maç öncesinde ise siyah-beyazlılarda teknik sorumlu Serdar Topraktepe’nin sahaya süreceği ilk 11 netleşmeye başladı.

KALE VE SAVUNMADA SÜRPRİZ YOK

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta, kalede Mert Günok olacak.

Savunmanın sağında Svensson, solunda ise Arthur Masuaku görev yapacak. Stoper ikilisi Emirhan Topçu - Tayyip Talha Sanuç'tan oluşacak.

GEDSON CEZALI DURUMDA

Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Gedson Fernandes, karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak.

Bu nedenle orta alanda Al-Musrati'nin yanında Salih Uçan şans bulacak. Bu iki oyuncunun önünde ise Rafa Silva olacak.

Hücum hattının solunda Ernest Muçi'nin oynaması bekleniyor.

SAĞ KANAT BELİRSİZ

Sağ taraf içinse iki aday bulunuyor. Teknik heyet, Milot Rashica ile Alex Oxlade-Chamberlain arasında tercih yapacak.

Immobile’nin yokluğunda ileri uçta Semih Kılıçsoy forma giyecek.