Serdar Topraktepe: Gidişatı düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz

Süper Lig'de 14. hafta maçında Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Oldukça çalkantılı günler geçiren ve Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş, Serdar Topraktepe yönetiminde Rıza Çalımbay'ın başında bulunduğu Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş'ta geçici teknik direktörlük görevi yapan Serdar Topraktepe, Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"GİDİŞATI DÜZELTMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Karşılaşmayı değerlendiren Topraktepe, şunları dedi:

Bu maça 1 puan için gelmedik, Beşiktaş olarak her maçı kazanmamız gerekiyordu. Gidişatı düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Arkadaşların reaksiyon verdiğini, mücadele ettiğini gördüm ama olmadı. Oyunun son bölümünde tamamen gole odaklandılar. Bunu düzeltmek için elimizden geleni yapacağız. Her şeyi biliyoruz, bunların bilincinde olduğumuzu söylemek istiyorum.

"HEP BİRLİKTE BİR ŞEYLER YAPACAĞIZ"

Hatayspor karşılaşmasında yaptığı değişikliklerden bahseden Serdar Topraktepe, şu ifadeleri kullandı:

Salih Uçan ve Tayip Talha Sanuç uzun süredir oynamadığı için sakatlık riskleri vardı. Zaten bana haber gönderdiler ve ben de oyundan aldım. Milot Rashica'yı en fazla 45 dakika oynatabilirdik, 65'ten sonra sakatlık riski arttı. Sakatlanırsa, dört hafta kaçırabilirdi. Ona rağmen elinden geleni yaptı. Can Keleş, Alex Chamberlain bu takımın oyuncuları, onlar da takıma girmek zorunda. Hep birlikte bir şeyler yapacağız. Bakhtiyor Zaynutdinov her zaman hazır bir futbolcu. Rafa Silva inanılmazdı. Gedson Fernandes'in pozisyonları var. Yemememiz gereken bir pozisyonda gol yedik ama olmadı.