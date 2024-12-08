Serdar Topraktepe ilk derbi galibiyetini yaşadı

İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 15. haftasında evinde Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların 2023-2024 sezonunda teknik direktörler Rıza Çalımbay ile Fernando Santos ve bu sezon da Giovanni van Bronckhorst’la yol ayrımına gitmesiyle 3. kez vekaleten teknik direktörlük görevine getirilen Topraktepe, sarı-lacivertlilere karşı 2. maçında ilk galibiyetini elde etti.

İLK DERBİSİNDEN MAĞLUP AYRILMIŞTI

48 yaşındaki antrenör, geçtiğimiz sezonun 34. haftasındaki Fenerbahçe maçında da teknik sorumluydu ve bu mücadeleyi ev sahibi sarı-lacivertliler, 2-1 kazanmıştı.