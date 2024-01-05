Serdar Topraktepe: Kazanmak için oynadık ama başaramadık Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Beşiktaş, iç sahada üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, "Çok üzgünüz. Kazanmak için oynadık. Seyircimizin önünde öne çıkmak istedik ama başaramadık. Bloklar arasında boşluklarımız oldu ve bu bize çok sorun yaşattır. Çok uzun top oynadık ilk yarı. Bunu devre arasında konuştuk ama sahaya yansıtamadık" dedi.

"Oyuncu değişikliklerin hepsi sıkıntı değişiklikler oldu"

47 yaşındaki antrenör ayrıca, "İkinci yarı da istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Oyuncu değişikliklerin hepsi sıkıntı değişiklikler oldu. Zorunlu değişiklikler de olunca mağlubiyet geldi" ifadelerini kullandı.