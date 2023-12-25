Serdar Topraktepe: Mücadele yönünden takımımız iyiydi Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş'ın başında Hatayspor maçına çıkan Serdar Topraktepe, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Hatayspor'u 2-1 yendi.

Galibiyeti yayıncı kuruluşa değerlendiren Serdar Topraktepe, "Hatayspor'un uzun toplarla ilerdeki oyuncularının hareketliliğiyle sonuca gitmek istediğini gördük. İkinci topları almak ve rakip defansı öne çekmek istedik. Amartey ile ikinci topları, yüksek topları almak için daha önce ön libero oynadığı için böyle bir karar aldık. İstediğimizi yerine getirdi" dedi.

"Mücadele yönünden takımımız iyiydi"

Yenilen golde topun Daniel Amartey'den gelmesinin hatırlatılması üzerine Serdar Topraktepe, "Yediğimiz golde bir hata oldu. Bir iki günlük çalışmayla hatalar üzerine yorum yapmam yanlış olur. Hatalar olacak. Mücadele yönünden takımımız iyiydi" ifadelerini kullandı.