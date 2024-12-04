Serdar Topraktepe, seçime kadar devam edecek

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Beşiktaş'ta Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un ayrılmasının ardından vekaleten göreve getirilen Serdar Topraktepe'nin geleceği belli oldu.

Topraktepe, olağanüstü seçime kadar siyah-beyazlı takımın teknik direktörlüğüne devam edecek.

İLK MAÇINDA 1 PUAN ALDI

Geçen sezon da benzer süreçte takımın başında görev alan Topraktepe, Hatayspor ile oynanan maçta da takımın başında yer almış ve sahadan eşitlikle ayrılmıştı.

SEÇİM 29 ARALIK'TA

Öte yandan 3 Aralık 2023'te olağanüstü kongreyle seçilen yönetim, tam 1 yıl sonra (29 Aralık 2024) olağanüstü kongre kararı aldı.

Beşiktaş'ta böylelikle peş peşe iki kez olağanüstü genel kurula gidilmiş oldu.

Üst üste ikinci kez olağanüstü genel kurula gitmeye hazırlanan Beşiktaş'ta mayıs ayında ise Olağan Seçimli Genel Kurul olacak.

SERDAR TOPRAKTEPE KİMDİR?

Serdar Topraktepe, 25 Ağustos 1976'da İstanbul'da doğmuş Türk eski milli futbolcu ve teknik direktördür. Futbola Karagümrük altyapısında başlayan Topraktepe, kariyerine Beşiktaş'ta devam etmiş ve ilk resmi maçına 11 Şubat 1995'te Adana Demirspor karşısında çıkmıştır. Beşiktaş'ta sol kanatta oynayan Topraktepe, Valencia'ya 25 metreden attığı golle dikkat çekmiştir. Ancak, Oktay Derelioğlu ile yaşadığı sorunlar nedeniyle 1999 yılında Beşiktaş'tan ayrılmıştır.

Kariyeri boyunca Beşiktaş, Kocaelispor, Bursaspor ve Körfez FK gibi takımlarda oynamış; 2002-2003 sezonunda Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğunda takımda yer almıştır. Futbolculuk kariyerini 2013 yılında sonlandırmıştır.

Antrenörlük kariyerine Beşiktaş altyapısında başlamış ve 2023 yılında Beşiktaş'ın geçici teknik direktörü olarak görev yapmıştır. 2024 yılında da Beşiktaş'ta teknik sorumluluk görevini üstlenmiştir.