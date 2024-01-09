Serdar Topraktepe'den Semih Kılıçsoy açıklaması: Gurur duyuyoruz Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Rizespor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş, Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde konuk olduğu Rizespor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların gollerini Semih Kılıçsoy (2), Milot Rashica ve Cenk Tosun kaydetti.

"Takım halinde oynadık"

Galibiyeti değerlendiren Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, "Eksiklerimiz var ama Beşiktaş formasını giyen her futbolcu değerli. Dostluk, arkadaşlık sahaya yansırsa kazanacağımızı gösterdik. Rizespor öne çıkan iyi bir takım. Hızlı oynadık, çabuk oynadık. Golü bulduktan sonra biraz geri çekildik ama genel olarak top bizdeydi. Takım halinde oynadık. Bloklar arasında ve takım boyunda sorun yaşamadık" ifadelerini kullandı.

47 yaşındaki antrenör ayrıca, "Demir Ege Tıknaz bugün iyi oynadı. Onların hepsi bizim evlalarımız. A takımdaki oyuncuların da hepsi istiyor, hepsi üzülüyor. Semih Kılıçsoy da altyapımızda yetişti. Gurur duyuyoruz. Onları burada görmek tüylerimizi diken diken ediyor" dedi.